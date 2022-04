Dunca n-are viata mai usoara dupa plecarea lui Nedelcea in Ministerul Economiei!

Flavius Nedelcea ii lasa locul in plenul Consiliului Judetean Caras-Severin unui opozant si mai vehement al presedintelui Romeo Dunca!Flavius Nedelcea si Ionut Popovici il ridiculizeaza la fiecare sedinta pe seful judetului pentru felul in care acesta intelege administratia publica si pentru gafele repetate, care ii evidentiaza stangaciile. Potrivit deciziei premierului Nicolae Ciuca, publicata ieri in Monitorul Oficial, Nedelcea va pleca din Consiliul Judetean in functia de secretar de stat ... citeste toata stirea