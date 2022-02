Dunca: "N-o sa stam noi intr-un om sau altul...

CARAS-SEVERIN - ...America a mers mai departe fara Kennedy!". Presedintele Consiliului Judetean a facut afirmatia vizavi de schimbarea medicului Caius Diaconescu in Consiliul de Administratie a Spitalului Judetean, fiind acuzat de Opozitie ca ar urmari de fapt demiterea managerului Alina Stancovici!Alesii judetului au votat inlocuirea medicului Caius Diaconescu (consilier judetean Pro Romania) cu Viorel Basag (PNL), in calitate de reprezentant al CJ in Consiliul de Administratie al Spitalului ... citeste toata stirea