Dunca: Nu trebuie sa faceti greve, nu trebuie sa strigati! Ceea ce am promis vom face!

CARAS-SEVERIN - Seful judetului i-a rugat pe cetateni sa aiba rabdare, intrucat Consiliul Judetean cunoaste problemele cu care acestia se confrunta in teritoriu, promitand ca acestea vor fi rezolvate in masura in care se vor gasi solutii reale!Cu prilejul sedintei ordinare a Consiliului Judetean Caras-Severin, presedintelui forului, Romeo Dunca, i-au fost ridicate cateva probleme legate de situatia infrastructurii rutiere din judet. Vizavi de DJ571A, care leaga DJ 571 - trecand prin Moldovita, ... citeste toata stirea