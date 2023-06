CARAS-SEVERIN - Seful judetului trage un semnal de alarma vizavi de chiulangii de la vot, din vina carora proiecte importante pentru Caras-Severin raman in continuare blocate, inclusiv alocarea de bani catre Drumurile Judetene!Romeo Dunca, presedintele Consiliului Judetean, a subliniat: "Avem proiecte importante, cetatenii asteapta sa le rezolvam problemele, iar votul primit in alegeri ne obliga in primul rand fata de ei! Jocurile politice si tranzactionarea prezentei in forul deliberativ al ... citeste toata stirea