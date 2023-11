CARAS-SEVERIN - Domeniul schiabil, ajuns deja in faza de proiectare, a devenit mar al Discordiei, intr-o sedinta a Consiliului Judetean, dupa ce seful noii majoritati, social-democratul Ioan Crina, s-a aratat interesat de mersul proiectului!"Vad ca, deci noi suntem parteneri la proiectul asta, cum ii zice, cu Semenic... Reabilitare nu stiu cum. Am citit in presa ca s-au terminat licitatiile, finantare nu este, eu as vrea o informare vizavi de ce s-a intamplat pana acum, ca eu stiu ca suntem ... citeste toata stirea