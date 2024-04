Dunca: Ramona Vita va merge alaturi de mine!

CARAS-SEVERIN - Seful judetului considera ca este o onoare faptul ca bine-cunoscuta solista a acceptat sa fie pe lista scurta a liberalilor, pentru un loc in Consiliul Judetean, preferandu-l pe Dunca, nu pe Hurduzeu!Romeo Dunca, presedintele CJ, si-a explicat alegerea: "Cateodata, cand lupta e grea, ai nevoie de oameni hotarati care stiu sa te puna la punct. Si sa stiti ca m-a impresionat foarte mult, si pe dna Vita nu o pot uita, din momentul in care a dat un raspuns (...) si am zis: Dom'le, ... citește toată știrea