Dunca: Rusine acestei opozitii de trei lulele!

CARAS-SEVERIN - A exclamat seful judetului dupa opozitia a blocat din nou achizitia partii lipsa din proiectul Semenic, de care are nevoie Resita. "Sper ca populatia sa va rupa toate voturile, de nesimtiti ce sunteti!", a incheiat Romeo Dunca!"As sparge ceva acuma!", a exclamat presedintele Consiliului Judetean dupa ce a doua tentativa de a ajuta proiectul Semenic, in for, a esuat. Pe scurt, in sedinta ordinara a CJ CS de luna trecuta, proiectul vizand preluarea de catre judet a pachetului de ... citeste toata stirea