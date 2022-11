Dupa 20 de ani, drumul dintre Bolvasnita si Varciorova a vazut asfalt

BOLVASNIEsA - Despre acest drum, primarul de la Bolvasnita spunea nu demult ca "oamenii se duc cu carutele si pun pamant in gropi ca sa se poata circula". Acum nu mai este cazul, pentru ca, in aceste zile, Consiliul Judetean Caras-Severin, prin Directia de Drumuri, a inceput lucrarile de frezare si asternere de covoare asfaltice cu mixtura asfaltica pe tronsonul de drum DJ 608C Bolvasnita-Varciorova, cu o lungime de aproximativ 3 km!"Asfaltam in ritm sustinut judetul Caras-Severin. Drumul de ... citeste toata stirea