Dupa 230 de mistreti pozitivi, pesta revine in atentie

CARAS-SEVERIN - Incepand cu anul 2020, au evoluat in judetul nostru un numar de 45 de focare de pesta porcina africana la mistret, fiind diagnosticati pozitiv 230 de mistreti, dupa cum informeaza Institutia Prefectului!In contextul epidemiologic actual al evolutiei pestei porcine africane la nivel national, sub cupola Palatului Prefectural s-a desfasurat, in sistem de videoconferinta, sedinta Centrului Local de Combatere a Bolilor. In cadrul intrunirii a fost aprobat un plan de masuri ... citeste toata stirea