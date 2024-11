Dupa 25 de ani, Damian lasa PSD si devine liberal

CARAS-SEVERIN - Deputatul Marius Damian a demisionat luni din Grupul parlamentar al PSD, iar de joi este membru PNL, anuntul fiind facut, intr-o conferinta de presa, chiar de presedintele PNL Caras-Severin, Marcel Vela!"Judetul Caras-Severin are de luni un deputat independent, motiv pentru care am decis sa ii facem lui Marius Damian invitatia de a face parte din PNL. Apreciem ca a ales sa ni se alature. Suntem in lupta pentru alegeri, ne-am intarit echipa, iar dansul este un castig pentru noi. ... citește toată știrea