Dupa 3 ani, bronhoscopul de la Caransebes si-a gasit si medicul

CARANSEBES - Achizitionat in 2019 de Clubul Rotary din municipiu si donat Spitalului Municipal de Urgenta Caransebes (SMUC), aparatul medical a ajutat ieri primul pacient cu probleme la plamani!Investigatia de bronhoscopie, o premiera pentru spitalul caransebesean, a fost realizata de medicul specialist in chirurgie toracica Brandusa Laitin. "Am efectuat astazi (ieri n.r.), 4 mai, pentru prima data o investigatie non-invaziva cu bronhoscopul, unui pacient de 53 de ani, sub anestezie locala ... citeste toata stirea