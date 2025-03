Dupa 30 de ani, Judecatoria Caransebes se repara pe ici, pe colo

CARANSEBES - Monument istoric, cladirea Judecatoriei Caransebes s-a degradat, acum fiind necesare lucrari urgente la acoperis si la fatadele laterale!Situata fata in fata cu Palatul Comunitatii de Avere, un alt monument istoric cu probleme, Judecatoria Caransebes are un regim de inaltime parter plus un etaj si dispune de trei sali de sedinte si de mai multe birouri destinate desfasurarii activitatii judecatorilor si personalului auxiliar de specialitate, sali de sedinte destinate camerei de ... citește toată știrea