Dupa AquaCaras si Erbasu, a venit asfaltul in Valea Cenchii

CARANSEBES - Dupa ce a incasat nenumarate bobarnace din cauza celor doua societati, chiar si in recent incheiata campanie electorala, Primaria Caransebes are o veste buna pentru locuitorii din Valea Cenchii!"Au inceput refacerile covorului asfaltic in cartierul Valea Cenchii, dupa finalizarea lucrarilor de extindere a retelelor de apa si canalizare!", a anuntat Primaria Caransebes pe pagina de Facebook.Lucrarile ar putea fi gata la sfarsitul saptamanii viitoare, asta si din cauza caniculei ... citește toată știrea