Dupa doi ani, se ridica starea de alerta in Romania

CARAS-SEVERIN - Maine, 8 martie, potrivit spuselor presedintelui Klaus Iohannis, se incheie perioada starii de alerta din cauza pandemiei de Covid-19. Romania s-a aflat in stare de urgenta in perioada 16 martie - 14 mai 2020, iar din 15 mai 2020 pana in prezent - in stare de alerta!Va fi finalul intervalului de timp marcat de restrictii dure. Acum, cand nimeni nu mai vorbeste despre Covid sau vaccinuri, ci doar despre conflictul din Ucraina, seful statului, Klaus Iohannis, a anuntat ca starea ... citeste toata stirea