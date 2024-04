Dupa militarii NATO, la Caransebes aterizeaza si avioanele celor de la BMW

CARANSEBES - Luna viitoare, la o zi dupa incheierea exercitiului NATO, Aeroportul Caransebes va primi vizita celor de la clubul de aviatie al celor de la BMW, semn ca aeroportul incepe sa fie luat in calcul pentru zboruri externe!Pana atunci, mai este de lucru la pista de decolare-aterizare, dupa cum spune chiar cel care administreaza aeroportul, omul de afaceri Gabriel Olariu. In acelasi timp, se lucreaza la un proiect inovator de turn de control, in parteneriat cu Aerodromul Tuzla, patronat ... citește toată știrea