CARAS-SEVERIN - Nu mai putin de 21 de puncte de prim ajutor si revitalizare au fost deschise pentru a-i ajuta pe caraseni sa faca fata perioadelor caniculare. In vreme ce municipiile judetului au cate doua, Bocsa are 7!Directia de Sanatate Publica a judetului informeaza ca unitatile administrativ-teritoriale carasene au organizat 21 de puncte de prim ajutor si revitalizare in caz de canicula, in contextul in care temperaturile crescute din aceasta perioada pot crea dificultati persoanelor ... citeste toata stirea