CARAS-SEVERIN - Daca la bursa de maine sunt oferite 141 de posturi, pe Internet mai sunt disponibile vreo 40!Bursa Generala a Locurilor de Munca, pe care AJOFM o organizeaza maine, incepand cu ora 9, la sala Campus Caffe a Centrului Universitar UBB din Resita ofera posibilitatea interactiunii directe dintre solicitanti si angajatori. In afara posturilor anuntate ca disponibile cu precadere in sectorul privat, site-ul specializat al Guvernului Romaniei anunta ca vacante, in sectorul de stat ... citeste toata stirea