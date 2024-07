Echipamente medicale pentru Spitalul Orasenesc din Moldova Noua

MOLDOVA NOUA - Compartimentul Neonatologie din cadrul Spitalului Orasenesc din Moldova Noua a fost dotat recent cu echipamente medicale si conexe in valoare totala de peste 240.000 lei!Un nou proiect implementat in compartimentul Neonatologie al Spitalului Orasenesc Moldova Noua a fost finalizat, este anuntul facut recent de reprezentantii Fundatiei Comunitare Banatul Montan. Proiectul face parte din programul "Fondul Viata pentru Nou-Nascuti" si are o valoare totala de 242.900 de lei, din ... citește toată știrea