Educatia pentru mediu: o necesitate pentru viitor

RESITA - In perioada 21 februarie - 7 martie 2025, Casa Corpului Didactic Caras-Severin, in parteneriat cu ADI Intercom Deseuri Caras-Severin, Brantner Romania si Asociatia CLAR, a organizat doua sesiuni de formare dedicate cadrelor didactice din judet. Acestea s-au desfasurat la sediul CCD Caras-Severin din Resita si la Colegiul National "C.D. Loga" din Caransebes, reunind 64 de profesori din unitatile de invatamant din judet!Evenimentul a avut loc in cadrul proiectului "Nu arunca viitorul ... citește toată știrea