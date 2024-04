"Electricele" au stationat in centrul Caransebesului

CARANSEBES - Pe o vreme numai buna, ElectRoMania a ajuns duminica la Caransebes, in centrul municipiului, cu mai multe tipuri de masini electrice. Iubitorii acestor masini "verzi" au incercat astfel sa marcheze sarbatoarea progresului mobilitatii electrice in Romania - 5 ani de la primul eveniment din seria ElectRoMania - iar caransebesenii s-au aratat interesati de acest tip de transport si au cerut amanunte despre diversele tipuri de masini electrice parcate in zona centrala!"Prin aceste ... citește toată știrea