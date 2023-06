RESIEsA - Potrivit jandarmilor caraseni, incidentul s-a petrecut joi, 15 iunie, in jurul orei 7.50, in cartierul Marginea din municipiul Resita, oamenii legii reusind sa-l identifice pe proprietarul cainelui care a atacat-o pe copila!"Pe timpul desfasurarii misiunii de mentinere a ordinii si linistii publice in zona institutiilor de invatamant, patrula de jandarmi a fost sesizata de un cadru didactic despre faptul ca o fetita in varsta de 12 ani a fost muscata pe timpul deplasarii catre ... citeste toata stirea