RESIEsA - Primarul Ioan Popa indeamna parintii sa aiba incredere in a-si trimite copiii la liceu la Resita. Asta deoarece primaria a investit fonduri europene, si nu numai, in facilitati de cazare si masa atat la Colegiul Economic, cat si la Colegiul Tehnic si Liceul "Traian Vuia"!In total, in jur de 500 de locuri de cazare sunt disponibile pentru elevii din judet, care pot servi si masa la cantinele existente in cele trei locatii. Totul gratuit, datorita burselor acordate de primarie. ... citeste toata stirea