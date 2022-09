Elevii din sase comune carasene vor primi o masa calda la scoala

CARAS-SEVERIN - Aproape 900 de copii din mediul rural vor beneficia de un suport alimentar in acest an scolar, potrivit unui program-pilot derulat de Ministerul Educatiei!De curand, Ministerul Educatiei a publicat lista celor 300 de unitati de invatamant care vor implementa in anul scolar 2022-2023 programul "Masa calda in scoli". Pe lista ministerului se afla si sase comune din judetul Caras-Severin: Scoala Gimnaziala Vrani cu 107 beneficiari, Scoala Gimnaziala "Trandafir Cocarla" Turnu ... citeste toata stirea