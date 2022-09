Elevii, in laboratorul initiativelor

RESIEsA - Pana in luna decembrie, Centrul de Tineret "Mansarda" deruleaza "Laboratorul de initiative", o campanie de promovare a voluntariatului si a ofertei de educatie nonformala centrului!Este vorba despre o traditie pastrata de la infiintarea centrului, in 2006, actualul proiect fiind implementat cu sprijin financiar din partea primariei municipiului.Mansarda va selecta un nucleu de 25 de tineri pe care ii va pregati pentru a fi voluntari. Cei interesati sunt invitati in noua locatie a ... citeste toata stirea