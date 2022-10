CARANSEBES - Medicii si salvatorii montani din echipajul SMURD au fost solicitati la o actiune de cautare a unui tanar disparut in Masivul Retezat, in zona varfului Papusa, la peste 2.000 de metri altitudine!Tanarul a fost gasit la circa 200 m sub linia crestei, decedat din cauza multiplelor traumatisme craniene si de coloana vertebrala. A fost nevoie ca Alin Albu, salvator montan la Salvamont Muntele Mic si membru ... citeste toata stirea