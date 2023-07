CARANSEBES - Aflat in aceste zile in reparatii, elicopterul Punctului de Operare Aeromedicala de pe aeroportul din Caransebes a primit doua aparate medicale de mare importanta pentru pacientii transportati!Este vorba de un ecograf portabil si un analizor care are capacitatea masurarii mai multor parametri biologici, ambele echipamente urmand a fi folosite la locul interventiei elicopterului SMURD. Mai precis, "ecograful portabil permite evaluarea rapida a pacientului la locul interventiei, ... citeste toata stirea