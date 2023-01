Emotiile lui Popa la cumpana dintre ani

RESIEsA - In 2022, primarul Resitei a fost tinut in suspans de tramvai si de reabilitarea unor blocuri. Cele mai mari emotii au fost legate de semnarea contractului pentru tramvai intrucat proiectul a fost initiat in 2016, ulterior fiind intocmite o serie de documente, si abia in luna mai 2022 au demarat lucrarile!"Am vrut un constructor serios, care sa faca aceasta lucrare in timp util. Acum suntem in grafic si ritmul de lucru imi da speranta ca va fi gata la timp. S-a lucrat pe aproape ... citeste toata stirea