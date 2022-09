EMZ a inceput recrutarea de personal

RESIEsA - Productia incepe in primavara lui 2023. CV-uri se primesc pe adresa [email protected]! In prima faza vor fi angajati 100-150 de oameni, numarul angajatilor urmand a creste treptat pana spre 600, dupa cum declara directorul EMZ, Thomas Hanauer, in momentul demararii lucrarilor la viitoarea fabrica de pe Valea Eserovei!La Resita se vor produce componente electronice si electromecanice pentru electrocasnice mari, destinate clientilor EMZ de pe piata europeana. Investitia se ridica la ... citeste toata stirea