RESITA - Investitorul german din Parcul Industrial a cumparat terenul pus la dispozitie de municipalitatea resiteana!Compania germana EMZ Hanauer, care a investit in Parcul Industrial din Valea Terovei circa 8,5 milioane de euro in vederea demararii productiei, a facut de curand o noua investitie. Mai exact, potrivit contractului de concesiune incheiat pe 49 de ani cu administratia locala pentru terenul in suprafata de peste 45.000 mp, firma germana a avut posibilitatea de a solicita si ... citeste toata stirea