RESIEsA - Maine are loc deschiderea oficiala a fabricii de 5.000 mp, construita pe Valea Eserovei. Suprafata din care 3.000 mp reprezinta zona de productie a unei fabrici care mai cuprinde spatiu de depozitare si birouri. EMZ a investit 8,5 milioane de euro intr-o locatie a carei constructie a inceput in august 2022 si care se adauga locatiilor de productie EMZ din Germania, Cehia, Mexic si China!Prima productie la Resita este planificata pentru vara acestui an, numarul locurilor de munca ... citeste toata stirea