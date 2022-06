EMZ-ul "rasare" in Valea Eserovei!

RESIEsA - Investitorul a solicitat primariei autorizatia de constructie. Productia poate porni la toamna. Cel putin asa sustine primarul Ioan Popa, conform caruia investitorul asteptat in Valea Eserovei este cu proiectul gata si, in luna iulie, ar putea incepe sa ridice viitoarea fabrica!Aceasta se va intinde pe 4,5 hectare si va cuprinde doua hale de productie si una cu rol de depozit atat pentru materii prime cat si pentru produse finite. Cum termenul este de patru-cinci luni, in toamna ar ... citeste toata stirea