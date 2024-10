Episcopia Caransebesului sprijina cu peste 100 de mii de lei sinistratii

CARAS-SEVERIN - La indemnul Patriarhiei Romane, Episcopia Caransebesului a venit in intampinarea nevoilor persoanelor care au avut de suferit in urma inundatiilor din judetul Vaslui!Episcopia Caransebesului a hotarat sa sustina mai ales localitatile sinistrate din judetul Vaslui, respectiv Episcopia Husilor, datorita faptului ca aceasta parte de tara este una mai putin dezvoltata, cu persoane aflate in grad accentuat de saracie, dar si datorita similitudinilor istorice si bunei fratietati ... citește toată știrea