Epoca de aur deschide noul val

RESIEsA - Ne referim la noua premiera a Teatrului de Vest din Resita, care se va juca in aceasta seara de la ora 19:00. Un spectacol deosebit, dupa un text de Mirel Talos, care implica intreaga trupa de actori a teatrului!Spectacolul "Judetul fara caisi" al Teatrului de Vest se joaca in prima seara a Festivalului "New Wave". Aflat la a treia colaborare cu teatrul resitean, regizorul Sandu Grecu revine cu o premiera absoluta despre perioada comunista. Un spectacol in care autorul, Mirel Talos, ... citeste toata stirea