Eroii, comemorati la 35 de ani de la Revolutie

RESIEsA - Ca in fiecare an, in 21 decembrie a avut loc, la troita din Centrul Civic al Resitei, un ceremonial dedicat victimelor Revolutiei din 1989, precedat de o slujba de pomenire si incheiat cu momentul depunerii de coroane de catre reprezentantii celor cateva asociatii de revolutionari si cei ai autoritatilor!Din cauza timpului nefavorabil, ceremonialul de sambata a fost unul sumar, cei prezenti fiind insa invitati in sala de sedinte a Consiliului Judetean unde au fost evocate motivele