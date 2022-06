Esapamentele ar putea fi interzise spre Ochiul Beiului

CARAS-SEVERIN - Satul de scaldatorii in unda lacului si de cei care-si etaleaza caii putere pe malul raului care curge din Ochiul Beiului, seful judetului vrea sa readuca linistea in peisajul candva salbatic!Judetul nostru, aproape uitat de lume, a inceput sa apara serios pe harta turistica dupa ce cateva locuri de o frumusete aproape ireala au inceput sa aiba parte de o serioasa publicitate internationala. Lucru foarte bun, am zice, iar asta atrage turism si, in timp, crestere. Atat pentru ... citeste toata stirea