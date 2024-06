... ESCU (Pavel Bartos) la New Wave 2024

RESIEsA - Cortina va cadea in aceasta seara pentru cea de-a IV-a editie a Festivalului International de Teatru "New Wave" de la Resita. Dar nu inainte ca in spectacolul *...Escu*, de la ora 19:00, Decebal Necsulescu, jucat de Pavel Bartos, sa reaminteasca/confirme publicului, de pe scena Teatrului de Vest, ca "Politica e ca moda! Evolueaza, se schimba, se preface. Si, dupa cum modei ii esti fidel schimband-o, tot asa fidelitatea in politica nu e decat o nesfarsita serie de adultere!""Povestea ... citește toată știrea