Este o victorie a tuturor!

CARAS-SEVERIN - Asta a anuntat Ion Marcel Vela, presedintele Partidului National Liberal Caras-Severin, despre vestea istorica pentru Romania: aderarea la Spatiul Schengen incepand cu 1 ianuarie 2025!Decizia a fost luata in cadrul ultimului Consiliu JAI (Justitie si Afaceri Interne), marcand finalul unui efort sustinut de ani de zile. "Dupa o munca si un efort ce nu pot fi exprimate in cateva cuvinte, s-a decis la ultimul Consiliu JAI ca Romania va intra in Spatiul Schengen incepand cu 1 ... citește toată știrea