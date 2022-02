Este un lucru foarte grav si cred ca va afecta judetul!

CARAS-SEVERIN - Crede seful judetului, Romeo Dunca, vizavi de numirea fostului director de la DDJ, despre care spune ca e urmarit penal, in functia de director general al Apelor Romane. Stika sustine ca, dimpotriva, va sprijini judetul!Numirea fostului director al Drumurilor Judetene, Gabriel Stika, in functia de director general al Apelor Romane, si propunerea consilierului judetean Flavius Nedelcea pentru postul de secretar de stat in Ministerul Economiei nu sunt vazute cu ochi buni de ... citeste toata stirea