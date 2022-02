"Eu suport oricata obraznicie si oricat circ! Am grija sa nu produca daune materiale pentru judet!

Romeo Dunca ii regreta deja pe Gabriel Stika si Flavius Nedelcea si ii plange de mila Romaniei dupa ce cei doi au primit functii importante la Bucuresti.Stika, director al Directiei de Drumuri Judetene pana in momentul in care presedintele Consiliului Judetean i-a fortat demisia, e noul director general al Apelor Romane. Flavius Nedelcea, unul dintre consilierii judeteni care il deranjeaza foarte tare pe Romeo Dunca, urmeaza sa fie instalat secretar de stat in Ministerul Economiei. O astfel ... citeste toata stirea