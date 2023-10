RESITA - ... facuta vineri de Horia Roman-Patapievici in cadrul proiectului "Resita inspirationala"!Ce suntem noi astazi, ca romani? Ce suntem ca europeni? E o chestiune care-i sta la suflet pentru ca, la un anumit moment, te intrebi ce esti tu ca membru al unei comunitati. Patapievici considera ca Uniunea Europeana reprezinta o interpretare a ideii de Europa. Isi aminteste ca, in 2003, in comisia responsabila cu redactarea unui proiect de constitutie europeana, a fost o disputa referitoare ... citeste toata stirea