Exercitii de tip "kamikaze" pe malurile Barzavei

RESIEsA - Accidentele rutiere nu tintesc doar tramvaiele, ci si masinile primariei!Reintroducerea transportului electric pe sine, la Resita, a generat un nou tip de incident rutier, un fel de antrenament de tip kamikaze, in care soferii si-au intrecut caii putere ai masinilor cu cei ai tramvaielor. In weekend, insa, tinta n-a mai fost tramvaiul, ci unul dintre autoturismele Dacia Spring ale municipalitatii resitene, in zona blocului 8 de pe Bulevardul Republicii, spre intersectia cu Muzeul ... citește toată știrea