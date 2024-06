Exista oameni care muncesc si la 40 de grade

RESIEsA - Asta am observat si ieri, cand am fost la podul "in Y" din zona Mociur-Turnate. Muncitorii de acolo ne-au declarat ca ceea ce fac este foarte greu, mai ales cand este canicula, dar cineva trebuie sa o faca, mai ales ca podul trebuie sa fie gata in curand!Canicula poate avea un impact semnificativ asupra sanatatii oamenilor, iar cei care lucreaza in constructii resimt in mod deosebit efectele, mai ales in aceasta perioada. Temperaturile extreme pun la incercare rezistenta fizica a ... citește toată știrea