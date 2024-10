Exista si varianta reducerii vitezei la 30 km/h

RESIEsA - Aceasta, in cazul in care masurile care invita la scaderea voluntara a vitezei in oras se vor dovedi ineficiente!Recentele accidente de pe Bd. Revolutia din Decembrie, in care au fost implicate autobuze care circulau pe directia inainte si autoturisme care virau la stanga, au suscitat o ampla dezbatere civica pe retelele de socializare. Chiar daca, pentru cei mai vehementi, inainte a fost mai bine si mergea si-asa, realitatea este in prezent cu totul alta si, probabil, nici n-am ... citește toată știrea