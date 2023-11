RESITA - Reprezentantii muzeului resitean au ales drept exponat al lunii noiembrie o fotografie alb-negru in format 17,5*12,5 cm, reprezentand Casa Muncitoreasca, in a doua jumatate a secolului XX!Asa cum ne-am obisnuit, cei de la Muzeul Banatului Montan aduc in atentia publicului cele mai deosebite exponate. Obiectul lunii noiembrie este o fotografie alb-negru a unuia dintre cele mai reprezentative stabilimente cultural-cinematografice din Resita interbelica, Casa Muncitoreasca. Imobilul, ... citeste toata stirea