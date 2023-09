RESIEsA - Obiecte personale si din colectii muzeale sunt aduse laolalta in cadrul unui proiect in premiera nationala, finantat prin AFCN. Se intampla la Muzeul Banatului Montan (MBM) din Resita in cadrul expozitiei vernisate ieri si care ramane deschisa pana la finalul anului!Proiectul se deruleaza prin colaborarea intre MBM si Muzeul Tehnic "Dimitrie Leonida". Insa totul a pornit de la dorinta de a atrage membri ai comunitatii in activitati la care, in mod normal, nu pot lua parte. Zece ... citeste toata stirea