Expozitie despre gest si culoare

CARAS-SEVERIN - Rafael Matias a revenit la galeria de arta in care a debutat, cu o "personala", in urma cu douazeci de ani!In Galeria Directiei Judetene pentru Cultura din Resita poate fi vizionata, pana in 15 aprilie, o expozitie de pictura pe care artistul plastic Rafael Francisc Matias o dedica gestului si culorii. Este in egala masura o intoarcere in galeria in care, in urma cu doua decenii, a debutat cu o expozitie personala, cat si o reintoarcere, prin ceea ce propune, "la ceea ce ... citește toată știrea