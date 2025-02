Facem in fiecare localitate absolut ce ne-am propus!

ZAVOI - Asta a spus Doru Cirdei, primarul comunei Zavoi, prezentandu-ne o serie de investitii aflate in desfasurare si mentionand ca administratia locala lucreaza activ pentru modernizarea infrastructurii si imbunatatirea calitatii vietii locuitorilor!"Avem in curs doua proiecte pe *Anghel Saligny*. Modernizam strazile in localitatile Zavoi, Valea Bistrei si 23 August, iar lucrarile sunt realizate in proportie de 70% anul acesta. Valoarea proiectului este de 1 milion de euro.", a declarat ... citește toată știrea