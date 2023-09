BAILE HERCULANE - Lucrurile merg in directia buna in statiunea de pe Valea Cernei. Mai multe obiective turistice au fost reabilitate de administratia locala, printre care si fantana lui Hercules din centrul statiunii!Un obiectiv de interes din centrul statiunii Baile Herculane a fost reabilitat de administratia locala dupa mai bine de 27 de ani. Fantana de langa statuia lui Hercules, simbolul orasului de pe Valea Cernei, a devenit punctul de atractie al turistilor in aceasta vara, care au ... citeste toata stirea