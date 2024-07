RESITA - Intre 26-28 iulie, Resita va gazdui editii pilot ale Street Delivery si UrbanEye Film Festival. Evenimentele incluse in proiectul "Fantasticul Funicular: ultimul an in straie vechi" vor reprezenta un bun prilej pentru comunitatea locala de a se reuni in jurul celei mai emblematice structuri de patrimoniu industrial a orasului, inainte ca aceasta sa intre in santierul de restaurare si conversie spre viitoarea sa functiune: o noua axa de mobilitate (pietonala si de ciclism) care va ... citește toată știrea