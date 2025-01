Fantoma Alinei Stancovici inca semneaza receptii la Spitalul Judetean

CARAS-SEVERIN - Nu e vorba de o gluma, ci de grave acuzatii de fals si uz de fals, in urma carora Spitalul Judetean ar fi cerut aproape 3 milioane de lei, pentru renumita statie de oxigen "catastrofa"!Un proiect de care se dezice toata lumea revine in actualitate acum, dupa ce fapte grave s-ar fi petrecut in urma cu mai bine de un an, fara ca nimeni sa le sesizeze. Vorbim despre deja celebra statie de oxigen catastrofa (AMANUNTE AICI), de la Spitalul Judetean sau, mai bine zis, despre ... citește toată știrea